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Уряд дозволив під час війни водіям з правами категорії В керувати вантажівками

Фото: водіям з правами категорії В дозволено керувати вантажівками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів установив, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В. Таким чином, водіям дозволено керувати вантажівками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 22 березня 2022 р. № 348.

Нагадаємо, права категорії В дозволяють водити легкі машини до 3,5 тонн та кількістю місць 8 + 1 водій.

Категорія С1- це вантажні автомобілі з повною масою 3,5-7,5 тонн, без причепу. У такому автомобілі також може бути до 8 пасажирських місць плюс місце водія.

С - це всі умови, що і категорія С1, тільки повна маса такого автомобіля вже може становити більше 7,5 тонн.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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