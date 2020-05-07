Кабмин разрешил посещение парков и детских площадок

Кабинет министров Украины разрешил посещать парки, скверы и детские площадки с 11 мая в рамках ослабления карантинных ограничений. Об этом РБК-Украина сообщили в Кабмине.

В правительстве уточнили, что из постановления Кабмина были исключены 5 и 6 пункты, которые касались запрета на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарков и прибрежных зон. Также разрешили посещать детские площадки.

"Пункты 5 и 6 исключить. Это означает, что из постановления Кабмина исключается пункт, который запрещал посещение парков и скверов, зон отдыха, лесопарков и прибрежных зон. Итак, посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны и детские площадки можно", - объяснили в Кабмине.

При этом в правительстве подчеркнули, что ограничения на количество лиц остаются в силе.

"Но остальные ограничения остаются в силе, что не больше двух человек... Постановление вступает в силу с 11 мая. То есть уже с 11 мая вы можете идти в парк", - добавили в Кабмине.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая и введении послаблений карантинных ограничений. В частности, правительство разрешило работу летних площадок заведений общественного питания и обслуживание клиентов на вынос.