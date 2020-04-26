Кабмін дозволив призначити голову податкової без конкурсу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Співбесіду буде проводити заступник міністра фінансів

Кабінет міністрів України дозволив здійснити призначення на посаду голови Державної податкової служби без конкурсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження уряду.

Так, уряд погодився з пропозицією міністра фінансів та дозволив призначити голову податкової служби шляхом укладення контракту про проходження держслужби.

"Погодитися з пропозицією міністра фінансів України Марченка щодо необхідності призначення на вакантну посаду голови Державної податкової служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби", - йдеться в тексті розпорядження.

Перший заступник міністра фінансів був уповноважений провести співбесіду з кандидатами.

Нагадаємо, сьогодні уряд оголосив конкурс на посаду нового голови Державної податкової служби. Конкурсний відбір на дану вакансію мав відбутися у вівторок, 28 квітня. Кандидати на посаду повинні були подати документи до 27 квітня включно.

Як писало РБК-Україна, 24 квітня уряд відповідно до закону "Про державну службу" звільнив керівника Державної податкової служби Сергія Верланова. Того ж дня уряд звільнив з посади заступника голови податкової служби Дмитра Венциковського.