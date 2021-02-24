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Кабмин разрешил менять отчество с 14 лет

Автор: Андрей Козловский

Кабинет министров разрешил украинцам после 14 лет менять отчество. Раньше это можно было осуществить в случае изменения собственного имени отцом ребенка или в случае исключения сведений о нем, как об отце.

Постановление принято на заседании правительства 24 февраля.

Отныне физическое лицо, достигшее 14 лет, может изменить свое отчество по собственному усмотрению. Кроме того, правительством предусмотрена возможность подавать и рассматривать заявление о повторной смене отчества.

Напомним, в Украине с 1 января 2021 года разрешили менять отчество с 14 лет. Верховная рада приняла этот закон еще во втором чтении в начале ноября.

Как писало РБК-Украина, в начале июня соответствующий законопроект №2450 ВР одобрила в первом чтении.

Так, парламент предыдущего созыва отклонил закон о право на изменение отчества, за что проголосовали 284 депутата.

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