В МОН анонсировали наработку нового закона о дошкольном образовании
В Министерстве образования и науки анонсировали наработку законопроекта о дошкольном образовании. Он должен создать условия для обеспечения широкой доступности такого образования.
Об этом сообщает правительственный портал.
"Среди законопроектов, которые должны быть разработаны и представлены для принятия Верховной радой Украины, - проект новой редакции закона "О дошкольном образовании", который, в частности, предусматривает создание условий для обеспечения ее широкой доступности и повышения качества", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, должен быть наработан и законопроект "Об образовании взрослых", что будет создавать условия для беспрепятственного обучения в течение жизни.
Напомним, в сентябре 2020 года Министерство образования и науки заявило о планах реформировать систему дошкольного образования. Ведомство хочет привести ее к общеевропейскому уровню, с учетом лучших традиций отечественной педагогики.
В Украине действуют почти 15 000 учреждений дошкольного образования.
Как писало РБК-Украина, ранее Шкарлет заявил, что внешнее независимое оценивание в 2021 году может пройти в измененном формате из-за пандемии коронавируса. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.