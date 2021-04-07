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В МОН анонсировали наработку нового закона о дошкольном образовании

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 11:34
В МОН анонсировали наработку нового закона о дошкольном образовании Фото: Сергей Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Министерстве образования и науки анонсировали наработку законопроекта о дошкольном образовании. Он должен создать условия для обеспечения широкой доступности такого образования.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Среди законопроектов, которые должны быть разработаны и представлены для принятия Верховной радой Украины, - проект новой редакции закона "О дошкольном образовании", который, в частности, предусматривает создание условий для обеспечения ее широкой доступности и повышения качества", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, должен быть наработан и законопроект "Об образовании взрослых", что будет создавать условия для беспрепятственного обучения в течение жизни.

Напомним, в сентябре 2020 года Министерство образования и науки заявило о планах реформировать систему дошкольного образования. Ведомство хочет привести ее к общеевропейскому уровню, с учетом лучших традиций отечественной педагогики.

В Украине действуют почти 15 000 учреждений дошкольного образования.

Как писало РБК-Украина, ранее Шкарлет заявил, что внешнее независимое оценивание в 2021 году может пройти в измененном формате из-за пандемии коронавируса. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

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