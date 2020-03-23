Кабмин разрешил дистанционную продажу лекарств

Кабинет министров на время карантина в Украине разрешил дистанционную продажу лекарств и медицинских товаров. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабинет министров разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.

"Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем, во время их транспортировки", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство запретило экспорт спирта из Украины. На выездах со спиртзаводов специальные посты должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт.

Кроме того, решением правительства в стране закрываются все аэропорты, кроме международного аэропорта "Борисполь". С 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров с целью туризма. В Кабмине это называют вынужденной мерой для предотвращения распространения коронавируса.