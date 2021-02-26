Кабмин разработает Стратегию развития крымскотатарского языка

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы Кабинет министров Украины разработал Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 26 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинское правительство должно разработать и обеспечить выполнение первоочередных мероприятий по развитию крымскотатарского языка. В частности, по утверждению алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики. При этом Кабмину необходимо обеспечить информирование международных партнеров Украины о мерах, осуществляемые для развития крымскотатарского языка, в том числе в контексте провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН на период 2022-2032 годов Международного десятилетия языков коренных народов и на площадке Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.