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Кабмин разработает Стратегию развития крымскотатарского языка

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 16:48
Кабмин разработает Стратегию развития крымскотатарского языка Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы Кабинет министров Украины разработал Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 26 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинское правительство должно разработать и обеспечить выполнение первоочередных мероприятий по развитию крымскотатарского языка. В частности, по утверждению алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики.

При этом Кабмину необходимо обеспечить информирование международных партнеров Украины о мерах, осуществляемые для развития крымскотатарского языка, в том числе в контексте провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН на период 2022-2032 годов Международного десятилетия языков коренных народов и на площадке Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Кроме того, в день крымского сопротивления российской оккупации, в МИД напомнили, что Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и совершила попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум.

В связи с этим МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.

Добавим, что Зеленский также обратился к жителям полуострова. Он напомнил о репрессиях в Крыму со стороны оккупантов.

"Дорогие крымчане, время возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины", - сказал президент.

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