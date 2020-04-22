Кабмин разрабатывает план поэтапного запуска транспорта

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что в рамках плана по выходу из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, Шмыгаль допустил, что в рамках первого этапа будет определенное смягчение ограничений функционирования городского транспорта, однако будут определенные условия и сохранится социальная дистанция.

Следующим этапом будет запуск междугородного, а потом - межобластного сообщения.

"Наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок. Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но с какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают", - сказал он, отметив, что запуск общественного транспорта будет "точно не до 11 мая".

Напомним, как заявлял министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, по реалистическому сценарию восстановление работы транспорта в Украине начнется в июне-июле, а вот авиация, по его прогнозам, вернется к докризисному режиму через два года.

Как известно, сейчас в Украине общественный транспорт курсирует с существенными ограничениями, а метро в Киеве, Харькове и Днепре вообще закрыто. Кроме того, на период карантина приостановлены пассажирские перевозки между городами и областями.