Уряд розглядає можливість обмеження націнок на соціальні продукти
Уряд України розробляє механізми підтримки хлібопекарів, а також виробників соціальних продуктів харчування через значене підвищення цін на газ. Також розглядається можливість встановлення максимальних націнок на соціальні продукти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на брифінгу.
"Уряд вийде найближчими днями з пропозиціями. Ми також проводимо консультації безпосередньо з бізнесом для того, щоб зрозуміти потребу і рівень такої підтримки", - сказав він.
Шмигаль також заявив, що в "умовах світової кризи звичайно ж виробники розглядають питання підвищення цін".
"У даному випадку ми також працюємо з ними, щоб захистити не лише виробників, але й, ключове питання, українських споживачів. Тобто будемо розглядати можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема, соціальний хліб", - сказав він.
За його словами, буде розглядатися можливість або прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів.
Нагадаємо, депутати з фракції "Слуга народу" запропонували ввести державне регулювання цін на продукти харчування, що мають істотну соціальну значущість.