Кабмин рассматривает вопрос о введении ограничений в Украине из-за коронавируса

Кабинет министров рассматривает вопрос о введении ограничений в Украине из-за коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко рассказал, что вчера состоялось заседание комиссии, где были заслушаны предложения на национальном уровне.

"Вчера состоялось заседание комиссии. Заслушаны предложения на национальном уровне и от глав облгосадминистраций, проходит заседание правительства и после будет сообщение, какие меры будут введены", - рассказал он.

РБК-Украина писало, что в Киеве вводится карантин из-за коронавируса, в связи с этим будет запрет массовых мероприятий и закрытие школ.

Напомним, по состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании коронавирусом, из которых 1 подтвержден (3 марта), еще 1 образец находится на стадии исследования.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины, на фоне увеличения количества заболеваний коронавирусом, обнародовало рекомендации гражданам, находящимся в Японии и Израиле.