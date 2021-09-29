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Кабмин расширил перечень офшорных зон

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень офшорных зон. Раздел "Карибский регион” дополнен юрисдикцией Синт-Мартен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 29 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "результатом принятия распоряжения будет обновление перечня офшорных зон, повышение эффективности государственного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В документе также отмечается, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определила перечень "юрисдикций с неудовлетворительным уровнем имплементации стандартов прозрачности налогообложения". Согласно отчету Секретариата ОЭСР, представленному министрам финансов стран Группы двадцати, к указанному перечню относятся Содружество Доминики, Ниуэ, Синт-Мартен, Тринидад и Тобаго и Ангилья.

Напомним, что в 2018 году правительство включило в перечень офшорных зон Латвию и Эстонию, но после протестов этих стран исключило их из списка.

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Кабинет Министров УкраиныОфшорный скандал