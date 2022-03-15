Кабмин расширил возможности получить справку внутренне перемещенного лица

Кабинет министров расширил возможности для людей получить справку о взятии на учет внутренне перемещенной лица. Документом расширены каналы для обращения за справкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцополитики.
Как отмечается в сообщении, если раньше это были только органы социальной защиты населения РГА и городов областного значения, то теперь человек за справкой сможет обратиться к уполномоченному лицу громады, ЦНАУ, а впоследствии - просто подать заявление через Портал Дія.
Изменениями предусмотрено, что в период действия военного положения внутренне перемещена лицо для получения справки может обратиться в территориальной общины или ЦНАУ.
Уполномоченное лицо территориальной общины / ЦПАУ после регистрации заявления формирует электронное дело с использованием информационных систем Минсоцполитики для включения информации в единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.
В дальнейшем также предусмотрена возможность подавать обращение о включении информации в единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах через Портал Дія.
"Сейчас проводиться доработка информационных систем для реализации этих механизмов", - говорится в сообщении.
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