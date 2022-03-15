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Уряд розширив можливості отримати довідку внутрішньо переміщеної особи

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів розширив можливості для людей отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Документом розширено канали для звернення за довідкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцополітики.

Як зазначається в повідомленні, якщо раніше це були лише органи соціального захисту населення РДА та міст обласного значення, то тепер людина за довідкою зможе звернутись до уповноваженої особи громади, ЦНАПу, а згодом - просто подати заяву через Портал Дія.

Змінами передбачено, що у період дії воєнного стану внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до територіальної громади або ЦНАПу.

Уповноважена особа територіальної громади/ЦНАПу після реєстрації заяви формує електронну справу з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

В подальшому також передбачена можливість подавати звернення про включення інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб через Портал Дія.

"Наразі здійснюється доопрацювання інформаційних систем для реалізації цих механізмів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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