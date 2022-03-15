Уряд розширив можливості отримати довідку внутрішньо переміщеної особи

Кабінет міністрів розширив можливості для людей отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Документом розширено канали для звернення за довідкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцополітики.
Як зазначається в повідомленні, якщо раніше це були лише органи соціального захисту населення РДА та міст обласного значення, то тепер людина за довідкою зможе звернутись до уповноваженої особи громади, ЦНАПу, а згодом - просто подати заяву через Портал Дія.
Змінами передбачено, що у період дії воєнного стану внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до територіальної громади або ЦНАПу.
Уповноважена особа територіальної громади/ЦНАПу після реєстрації заяви формує електронну справу з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
В подальшому також передбачена можливість подавати звернення про включення інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб через Портал Дія.
"Наразі здійснюється доопрацювання інформаційних систем для реалізації цих механізмів", - йдеться в повідомленні.
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