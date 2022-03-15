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Кабмин расширил возможности получить справку внутренне перемещенного лица

Новина українською →
Украина, Вторник 15 марта 2022 17:06
Кабмин расширил возможности получить справку внутренне перемещенного лица Фото: Правительство расширило возможности получить справку внутренне перемещенного лица (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров расширил возможности для людей получить справку о взятии на учет внутренне перемещенной лица. Документом расширены каналы для обращения за справкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцополитики.

Как отмечается в сообщении, если раньше это были только органы социальной защиты населения РГА и городов областного значения, то теперь человек за справкой сможет обратиться к уполномоченному лицу громады, ЦНАУ, а впоследствии - просто подать заявление через Портал Дія.

Изменениями предусмотрено, что в период действия военного положения внутренне перемещена лицо для получения справки может обратиться в территориальной общины или ЦНАУ.

Уполномоченное лицо территориальной общины / ЦПАУ после регистрации заявления формирует электронное дело с использованием информационных систем Минсоцполитики для включения информации в единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

В дальнейшем также предусмотрена возможность подавать обращение о включении информации в единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах через Портал Дія.

"Сейчас проводиться доработка информационных систем для реализации этих механизмов", - говорится в сообщении.

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