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Кабмин расширил программу эвакуации предприятий на запад Украины, - Гетманцев

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины расширил программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий на запад Украины. Предприятиям будут созданы надлежащие условия для работы на новом месте и возможности трудоустройства людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Facebook.

"Если вы являетесь владельцем или менеджером предприятия и хотите перевести полностью или частично производственные мощности и своих людей - обращайтесь по ссылке",- отметил он

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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