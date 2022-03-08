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Уряд розширив програму евакуації підприємств на захід України, - Гетманцев

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України розширив програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України. Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Facebook.

"Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей - звертайтесь за посиланням", - зазначив він

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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