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Кабмин расширил критерии оценки глав ОГА: добавили состояние лечения инфарктов в регионе

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Киев, Пятница 06 августа 2021 20:19
Кабмин расширил критерии оценки глав ОГА: добавили состояние лечения инфарктов в регионе Фото: в оценку эффективности губернаторов включат показатели лечения инфарктов и инсультов (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров добавил в оценку эффективности глав областных государственных администраций (ОГА) состояние лечения инфарктов и инсультов в регионе. Эти заболевания являются основными причинами смертности и инвалидности в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Решение о включении показателей лечения инфарктов и инсультов в ключевые показатели эффективности глав местных государственных администраций принято на заседании правительства 4 августа", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что об этом говорится в постановлении "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 24 января 2020 № 35".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в свою очередь подчеркнул, что сердечно-сосудистые заболевания - основные причины смертности и инвалидности в мире.

"При таких состояниях крайне важно вовремя вызвать скорую, а скорой - вовремя доставить пациента к месту оказания квалифицированной медицинской помощи", - уточнил глава Минздрава.

По его словам, правильно разработанный маршрут доставки пациента спасает жизни, а разработка и соблюдение этих маршрутов - ответственность местных департаментов здравоохранения.

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