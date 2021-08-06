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Кабмін розширив критерії оцінки голів ОДА: додали стан лікування інфарктів у регіоні

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Київ, П'ятниця 06 серпня 2021 20:19
Кабмін розширив критерії оцінки голів ОДА: додали стан лікування інфарктів у регіоні Фото: в оцінку ефективності включать показники лікування інфарктів та інсультів (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет міністрів додав до оцінки ефективності голів обласних державних адміністрацій (ОДА) стан лікування інфарктів та інсультів у регіоні. Ці захворювання є основними причинами смертності та інвалідності у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Рішення про включення показників лікування інфарктів та інсультів до ключових показників ефективності голів місцевих державних адміністрацій прийнято на засіданні уряду 4 серпня", - повідомили у відомстві.

Там зазначили, що про це йдеться в постанові "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 35".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко своєю чергою підкреслив, що серцево-судинні захворювання - основні причини смертності та інвалідності у світі.

"При таких станах вкрай важливо вчасно викликати швидку, а швидкої - вчасно доставити пацієнта до місця надання кваліфікованої медичної допомоги", - уточнив глава МОЗ.

За його словами, правильно розроблений маршрут доставлення пацієнта рятує життя, а розробка і дотримання цих маршрутів - відповідальність місцевих департаментів охорони здоров'я.

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