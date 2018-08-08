Кабмін розраховує на початок експлуатації локомотивів General Electric восени

Володимир Гройсман зазначив, що Україна почне отримувати нові локомотиви цієї осені

Перші локомотиви, які вироблені та обладнані для ПАТ "Укрзалізниця" за коопераційним договором з американською компанією General Electric, можуть ввести в експлуатацію вже цієї осені. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "Урядовий портал".

Зокрема, Гройсман повідомив, що "Укрзалізниця" восени почне отримувати новий рухомий склад. Мова йде про вироблені за коопераційним договором з General Electric локомотиви.

"Ми багато втратили рухомого складу на окупованій території. Але компанія задіяна, справи йдуть", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що перші локомотиви американської компанії General Electric прийдуть в Україну до кінця літа.

"Ми підтвердили, що перші локомотиви прийдуть в Україну до кінця літа. Сподіваємося, що всю першу партію в 30 локомотивів ми отримаємо до кінця року", - зазначив він.

Зазначимо, "Укрзалізниця" і General Еlectric Transportation у лютому 2018 року підписали пакет документів, який передбачає 15-річне партнерство у модернізації локомотивного парку та постачання нових локомотивів.