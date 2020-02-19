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Кабмін розподілив 4 млрд гривень підтримки для аграріїв

Новини » Економіка     19.02.2020 - 11:48
Кабмін розподілив 4 млрд гривень підтримки для аграріїв
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кошти підуть на здешевлення кредитів

Кабінет міністра України розподілив 4 млрд гривень державної підтримки аграріїв на 2020-й рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, кошти будуть спрямовані на здешевлення кредитів, компенсацію вартості придбання сільгосптехніки українського виробництва та інше.

Крім того, кошти підуть на:

  • розвиток фермерських господарств;
  • розвиток тваринництва і переробки с/г продукції;
  • розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства.

Фото: постанова Кабміну

Зазначимо, з 4 млрд гривень передбачалося виділити 1,2 млрд на програму компенсації кредитів, 1 млрд гривень - на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки і обладнання, 1 млрд гривень на підтримку тваринництва, а також по 400 млн гривень на садівництво і фермерство.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Держбюджет-2020 передбачає 240 млн гривень для формування статутного капіталу Фонду

У Раді розглядають закон Кабміну про Фонд для кредитування фермерів
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