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Кабмин пытается расширить доступ украинских товаров на рынок Великобритании

НовостиПолитика    16.03.2018 - 21:07
Фото: экспорт (РБК-Украина)
Фото: экспорт (РБК-Украина)

Минэкономразвития работает над расширением доступа украинских товаров и услуг на рынок Великобритании

Министерство экономического развития работает над обеспечением и расширением доступа украинских товаров и услуг на рынок Великобритании. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 15 марта в Минэкономразвития состоялась рабочая встреча Микольской с директором управления экономической дипломатии Министерства иностранных дел и дел содружества Великобритании Хью Эллиоттом и ведущим переговорщиком Великобритании по Восточной Европе и Центральной Азии Сарой Крофт.

Сообщается, что во время встречи участники обсудили состояние торговых отношений между Украиной и Великобританией, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений после выхода Великобритании из Европейского союза.

"Важно не только углублять торговлю с традиционными торговыми партнерами, но и искать формы сотрудничества с другими рынками, которые являются рынками в фокусе для нашего экспорта. Работаем над тем, чтобы обеспечить и расширить доступ украинских товаров и услуг на британский рынок, и чтобы он остался неизменным после выхода Великобритании из ЕС ", - отметила Микольская.

Напомним, в Кабинете министров Украины намерены исключить украинскую промышленную продукцию из-под действия ограничительных мер, которые утвердил президент США Дональд Трамп. 

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Теги: Кабинет Министров Украины, Украина, Великобритания
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