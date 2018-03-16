Кабмін намагається розширити доступ українських товарів на ринок Великої Британії

Міністерство економічного розвитку працює над забезпеченням і розширенням доступу українських товарів і послуг на ринок Великобританії. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська, передає прес-служба відомства.

Повідомляється, що 15 березня в Мінекономрозвитку відбулася робоча зустріч Микольської з директором управління економічної дипломатії Міністерства закордонних справ і справ співдружності Великобританії Хью Елліоттом і провідним переговірником Великобританії по Східній Європі та Центральній Азії Сарою Крофт.

Повідомляється, що під час зустрічі учасники обговорили стан торговельних відносин між Україною та Великою Британією, а також подальший розвиток двосторонніх відносин після виходу Великобританії з Європейського союзу.

"Важливо не тільки поглиблювати торгівлю з традиційними торговими партнерами, але і шукати форми співпраці з іншими ринками, які є ринками в фокусі для нашого експорту. Працюємо над тим, щоб забезпечити і розширити доступ українських товарів і послуг на британський ринок, і щоб він залишився незмінним після виходу Великобританії з ЄС ", - зазначила Микольська.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів України мають намір виключити українську промислову продукцію з-під дії обмежувальних заходів, які затвердив президент США Дональд Трамп.