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Кабмин пытается присвоить 19,3 млрд гривен "зеленых" еврооблигаций, - нардеп

Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров намерен присвоить 19,3 млрд грн, которые европейские банки предоставили для выплаты долгов инвесторам в возобновляемую энергетику Украины.

Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко, сопредседатель межфракционного объединения "Чистая энергия, здоровая окружающая среда" в эфире "Украина 24".

"Это какое-то очередное волюнтаристское решение, которое будет иметь очень серьезные последствия для государства. Потому что на рынке альтернативной энергетики сложился глубокий кризис еще с начала прошлого года. Накопились долги в размере более 20 млрд грн. И эти долги правительство пообещало оплатить полностью, оно должно было это сделать еще в начале этого года. Это были ответы обязательства украинского правительства, оно было закреплено законом, который был проголосован Верховной Радой и подписан президентом", - сказал нардеп.

Он добавил, что вместо того, чтобы направить деньги на оплату непосредственно долгов, правительство спровоцировало новый кризис.

"Возможно у правительства есть желание закрыть какую-то другую дырку. Но это безусловно скажется на инвестиционном климате, это безусловно скажется на каждом украинце. Я уже молчу о климатических изменениях, об экологии, от которой Украина тоже очень серьезно страдает. И качество воздуха и все остальное", - подытожил нардеп.

Напомним, накануне поздно вечером правительство уволило руководителя "Гарпока" Петриковца. По его словам, Кабмин также заблокировал на уровне Ощадбанка погашение долгов перед зелеными инвесторами.

Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства.

Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.

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Кабинет Министров Украины