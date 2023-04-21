Кабмин провел кадровые перестановки в Минприроды
21 апреля Кабинет министров Украины провел кадровые перестановки в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По данным Мельничука, решением Кабмина Александр Краснолуцкий назначен первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Кроме того, Виктория Киреева назначена заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Также по решению Кабинета министров Руслан Гречаник был уволен с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а Александр Краснолуцкий уволен с должности заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Напомним, на днях Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и Минздраве.
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