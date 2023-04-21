ua ru
Пт, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин провел кадровые перестановки в Минприроды

Новина українською →
Украина, Пятница 21 апреля 2023 18:36
Кабмин провел кадровые перестановки в Минприроды Фото: Кабмин провел кадровые перестановки в Минприроды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

21 апреля Кабинет министров Украины провел кадровые перестановки в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По данным Мельничука, решением Кабмина Александр Краснолуцкий назначен первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Кроме того, Виктория Киреева назначена заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Также по решению Кабинета министров Руслан Гречаник был уволен с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а Александр Краснолуцкий уволен с должности заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Напомним, на днях Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и Минздраве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль
С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны