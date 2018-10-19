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Кабмин проведет экстренное заседание

Новости » Экономика    19.10.2018 - 16:25
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

На заседании могут принять решение о цене на газ для населения

Кабинет министров сегодня во второй половине дня проведет внеочередное заседание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

По данным источника, не исключено, что на заседании будет решаться вопрос о цене на газ для населения.

Напомним, c 1 апреля 2017 года цена на природный газ для нужд населения была установлена в размере 6,9579 грн за куб. метр (с НДС).

Отметим, 18 сентября председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев сообщил о том, что между правительством Украины и Международным валютным фондом достигнута принципиальная договоренность о повышении тарифов на газ для населения до уровня импортных цен до 2020 года.

17 октября Кабинет министров на своем заседании сохранил цену на газ для населения. В частности, Кабмин принял решение о продлении действия специальных обязательств для НАК "Нафтогаз Украины" до 27 октября.

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