Кабмін проведе екстрене засідання

Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

На засіданні можуть ухвалити рішення про ціну на газ для населення

Кабінет міністрів сьогодні у другій половині дня проведе позачергове засідання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в уряді.

За даними джерела, не виключено, що на засіданні буде вирішуватися питання про ціну на газ для населення.

Нагадаємо, з 1 квітня 2017 року ціна на природний газ для потреб населення була встановлена у розмірі 6,9579 грн за куб. метр (з ПДВ).

Відзначимо, 18 вересня голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв повідомив про те, що між урядом України Міжнародним валютним фондом досягнута принципова домовленість про підвищенні тарифів на газ для населення до рівня імпортних цін до 2020 року.

17 жовтня Кабінет міністрів на своєму засіданні зберіг ціну на газ для населення. Зокрема, Кабмін прийняв рішення про продовження дії спеціальних зобов'язань (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" до 27 жовтня.