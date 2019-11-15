ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін проголосував за безвіз з Маршалловими островами

Новини » Політика     15.11.2019 - 21:50
Кабмін проголосував за безвіз з Маршалловими островами
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабінет міністрів України проголосував 15 листопада за безвіз з Маршалловими островами

Кабінет міністрів України на засіданні проголосував за безвізовий режим з Маршалловими островами Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра Кабміну Дмитра Дубілета.

Зазначається, що Кабінет міністрів схвалив безвізовий режим з тихоокеанською державою в Мікронезії - Маршаллові острови.

"... на засіданні Кабміну ми проголосували за рішення про введення безвиза з Маршалловыми островами", - написав Дубілет.

Відзначимо, що після його підписання, українці і громадяни островів зможуть прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони протягом терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, Україна та Маршаллові острови ще в 2018 році продовжували роботу над спрощенням режиму поїздок для громадян. Зокрема, 25 вересня 2018 року під час 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у м. Нью-Йорк міністри закордонних справ України та Маршаллових островів Павло Клімкін та Джон Сілк провели зустріч.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін планує домовитися з Великобританією і Канадою про спрощення існуючого режиму поїздок у 2020 році. В уряді анонсували, що в найближчі п'ять років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не представляють імміграційної загрози країні.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність продовження розгляду питання Японією щодо безвізового режиму для українців. За його словами, це необхідно, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020.

На посаду представника Кабміну в Раді розглядається Шуляк, - джерело Верещук склала повноваження представника Кабміну в Раді
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниБезвиз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся