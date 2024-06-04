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Кабмін продовжив роботу паспортних сервісів за кордоном

Фото: Кабмін продовжив роботу паспортних сервісів за кордоном (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України вирішив продовжити роботу закордонних підрозділів ДП "Документ" ще на півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"З огляду на соціальну значущість проекту (йдеться про оформлення документів за кордоном - ред.) для підтримки наших громадян за кордоном, рішенням уряду роботу ДП "Документ" продовжено ще на 6 місяців", - сказано в повідомленні відомства.

Продовження роботи ДП "Документ" за кордоном ініціювали Мінреінтеграції та Міністерство внутрішніх справ.

У відомстві нагадали, що роботу паспортних сервісів за кордоном впроварджувала Державна міграційна служба. Таким чином там надали послуги з оформлення паспортних документів українцям.

Проект був запроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.

Оформлення паспорта за кордоном

Нагадаємо, для українців передбачили можливість оформити паспорт за кордоном. Для цього у низці країн відкрили підрозділи ДП "Документ".

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство реінтеграціїПаспорт України