Кабмин продлил на время карантина соцвыплаты без обращения граждан

Кабинет министров продлил на период карантина выплаты государственных социальных пособий, которые были назначены ранее, без необходимости личного обращения граждан в органы соцзащиты. Соответствующее постановление правительство приняло в среду, 8 апреля.

Согласно постановлению, лица инвалидностью будут получать государственные выплаты до окончания ограничительных мероприятий. Помимо этого продлены сроки государственной помощи семьям с детьми, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим право на пенсию и другим.

Постановление было принято с предложением продлить сроки выплат на 30 дней после окончания карантина.

Текст проекта постановления есть в распоряжении РБК-Украина

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. При этом он добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.