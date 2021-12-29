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Кабмин продлил спецпошлины на товары из России

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Среда 29 декабря 2021 14:16
Кабмин продлил спецпошлины на товары из России Фото: Кабмин продлил спецпошлины на товары из России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров Украины продлил специальную пошлину на отдельные товары из России. Действие распоряжение правительства №719 продлили еще на год, до 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

Обновленное постановление Кабмина вступит в действие в четверг, 30 декабря.

Специальная пошлина была продлена на товары происхождением из РФ, независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров по следующим ставкам:

  • для тяжелых дистиллятов (газойлей) по кодам согласно с УКТВЭД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, которые ввозятся на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и помещаются в таможенный режим импорта, - 4%;
  • для газов сжиженных по кодам согласно с УКТВЭД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 и углеводородов по коду согласно УКТВЭД 2901 10 00 10, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, - 3%;
  • для всех типов угля по товарной позиции согласно УКТВЭД 2701 (кроме антрацитового угля по коду согласно УКТВЭД 2701 11 00 00 независимо от цели ввоза; битуминозного угля, коксующегося и другого угля по кодам согласно с УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в металлургической и коксохимической промышленности, а также битуминозного, коксующего угля и другого угля с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35% включительно по кодам согласно с УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в производстве электрической и тепловой энергии), которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, - 65%

Напомним, 1 августа 2019 года спецпошлина на товары из России вступила в силу.

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