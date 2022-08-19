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Кабмин продлил карантин в Украине из-за коронавируса до конца года

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Украина, Пятница 19 августа 2022 18:46
Кабмин продлил карантин в Украине из-за коронавируса до конца года Фото: Кабмин продлил карантин в Украине из-за коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса продлили до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Продлен карантин (из-за коронавируса, - ред.) до 31 декабря 2022 года на всей территории Украины", - написал он в Telegram.

Также до 31 декабря продлен режим чрезвычайной ситуации для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины.

Напомним, в Украине до сих пор действует карантин в связи с распространением COVID-19. Однако ограничения стали рекомендованными.

Как сообщалось, по данным ВОЗ, смертность от COVID-19 в мире начала снова стремительно расти. Только за последние четыре недели количество зарегистрированных случаев смерти увеличилось на 35%.

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