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Уряд продовжив карантин в Україні через коронавірус до кінця року

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 18:46
Уряд продовжив карантин в Україні через коронавірус до кінця року Фото: уряд продовжив карантин в Україні через коронавірус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні карантин та режим надзвичайної ситуації через коронавірус продовжили до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Продовжено карантин (через коронавірус, - ред.) до 31 грудня 2022 року на всій території України", - написав він у Telegram.

Також до 31 грудня продовжено режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України.

Нагадаємо, в Україні досі діє карантин у зв'язку з поширенням COVID-19. Однак обмеження стали рекомендованими.

Як повідомлялось, за даними ВООЗ, смертність від COVID-19 у світі почала знову стрімко зростати. Лише за останні чотири тижні кількість зареєстрованих випадків смерті збільшилась на 35%.

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