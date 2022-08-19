Уряд продовжив карантин в Україні через коронавірус до кінця року
В Україні карантин та режим надзвичайної ситуації через коронавірус продовжили до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
"Продовжено карантин (через коронавірус, - ред.) до 31 грудня 2022 року на всій території України", - написав він у Telegram.
Також до 31 грудня продовжено режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України.
Нагадаємо, в Україні досі діє карантин у зв'язку з поширенням COVID-19. Однак обмеження стали рекомендованими.
Як повідомлялось, за даними ВООЗ, смертність від COVID-19 у світі почала знову стрімко зростати. Лише за останні чотири тижні кількість зареєстрованих випадків смерті збільшилась на 35%.
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