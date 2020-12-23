Кабмин не продлевает эмбарго на российский импорт, пострадают многие отрасли, - экс-министр

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Несмотря на то, что еще 25 ноября 2020 года на своем заседании Кабинет министров принял решение продлить эмбарго до 31 декабря 2021 года, премьер документ до сих пор не подписал, он не опубликован, а значит не вступил в силу.

Об этом сообщил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Сегодня, за 8 дней до Нового года, постановление о внесении изменений и продление действия эмбарго до 31 декабря 2021 не подписано премьер-министром Украины, не опубликовано, а значит не вступило в силу. Таким образом, формально, с 1 января 2021 Украина сознательно открывает свой рынок для товаров, происходящих из Российской федерации", - написал экс-министр.

По его словам, уже сегодня на границе Украины сосредоточено 1500 грузовых железнодорожных вагонов, зарегистрированных раньше резидентами РФ.

"Они готовятся к въезду на территорию Украины с 00 часов 1 января 2021. И это только то количество, которое удалось отследить и о котором можно говорить открыто и с подтверждением", - отметил Омелян.

Он также отмечает, что фактически количество российского металлолома, который будет ввезен на таможенную территорию Украины с 1 января 2021 - будет намного больше.

"И это только один случай на примере только одной отрасли, к чему приводит бездействие и попытки создать "окно возможностей" путем нежелания продление эмбарго на ввоз российских товаров на территорию Украины", - добавил он.

По словам экс-министра, вагоны - это лишь верхушка айсберга. Отмена эмбарго будет касаться всех без исключения отраслей экономики Украины - от химической промышленности до фармацевтики.

"Кроме морального фактора, состояния "ни войны, ни мира" - отрицательные последствия отмены эмбарго в количественном выражении в виде убытков для украинского бизнеса, инвесторов, производителей трудно даже спрогнозировать", - подчеркнул он.

По мнению Омеляна, продолжение эмбарго является вопросом национальной безопасности, защиты интересов Украины, собственных граждан, собственных производителей, инвесторов.

"Попытки на уровне Кабинета министров открыть рынок для российских товаров в существующих условиях - сознательная работа на Российскую федерацию. Призываю премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра инфраструктуры Владислава Криклия обеспечить срочное подписание и обнародование решения о внесении изменений в постановление №1147 от 30 декабря 2015 года и продолжение в действующей редакции действия эмбарго на ввоз товаров из Российской федерации", - написал он.

Он убежден, ситуация с попыткой открытия украинского рынка для российских товаров должна быть срочно взята на особый контроль Советом национальной безопасности и обороны и комитетом Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Действия конкретных должностных лиц, причастных к попыткам непродления эмбарго, должны быть тщательно проверены органами Национального антикоррупционного бюро Украины", - подытожил экс-министр.

Напомним, ранее вагоностроительные и логистические компании неоднократно заявляли о том, что непродление эмбарго на ввоз бывших в употреблении вагонов из России поставит отрасли на грань выживания.

Компании требовали от правительства и УЗ предоставить четкий план списания старых вагонов и закупки нового подвижного состава, чтобы обеспечить безопасность движения и грузоперевозок.