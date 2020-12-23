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Кабмін не продовжує ембарго на російський імпорт, постраждають багато галузей, - екс-міністр

Київ, Середа 23 грудня 2020 18:51
Кабмін не продовжує ембарго на російський імпорт, постраждають багато галузей, - екс-міністр
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Попри те, що ще 25 листопада 2020 року на своєму засіданні Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити ембарго до 31 грудня 2021 року, прем'єр документ досі не підписав, він не опублікований, а отже не набрав чинності.

Про це повідомив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, за 8 днів до Нового року, постанова про внесення змін і продовження дії ембарго до 31 грудня 2021 не підписане прем'єр-міністром України, не опубліковано, а значить не набрало чинності. Таким чином, формально, з 1 січня 2021 Україна свідомо відкриває свій ринок для товарів, що походять з Російської федерації", - написав екс-міністр.

За його словами, вже сьогодні на кордоні України зосереджено 1500 вантажних залізничних вагонів, зареєстрованих раніше резидентами РФ.

"Вони готуються до в'їзду на територію України з 00 годин 1 січня 2021. І це тільки та кількість, яку вдалося відстежити і про яку можна говорити відкрито і з підтвердженням", - зазначив Омелян.

Також він зазначає, що фактично кількість російського металобрухту, який буде ввезено на митну територію України з 1 січня 2021 - буде набагато більше.

"І це тільки один випадок на прикладі лише однієї галузі, до чого призводить бездіяльність і спроби створити "вікно можливостей" шляхом небажання продовження ембарго на ввезення російських товарів на територію України", - додав він.

За словами екс-міністра, вагони - це лише верхівка айсберга. Скасування ембарго буде стосуватися всіх без винятку галузей економіки України - від хімічної промисловості до фармацевтики.

"Крім морального чинника, стану "ні війни, ні миру" - негативні наслідки скасування ембарго в кількісному виразі у вигляді збитків для українського бізнесу, інвесторів, виробників важко навіть спрогнозувати", - підкреслив він.

На думку Омеляна, продовження ембарго є питанням національної безпеки, захисту інтересів України, власних громадян, власних виробників, інвесторів.

"Спроби на рівні Кабінету міністрів відкрити ринок для російських товарів в існуючих умовах - свідома робота на Російську федерацію. Закликаю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра інфраструктури Владислава Криклія забезпечити термінове підписання та оприлюднення рішення про внесення змін в постанову №1147 від 30 грудня 2015 року і продовження у чинній редакції дії ембарго на ввезення товарів з Російської федерації", - написав він.

Він переконаний, ситуація зі спробою відкриття українського ринку для російських товарів повинна бути терміново взята на особливий контроль Радою національної безпеки і оборони та комітетом Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Дії конкретних посадових осіб, причетних до спроб непродовження ембарго, повинні бути ретельно перевірені органами Національного антикорупційного бюро України", - підсумував екс-міністр.

Нагадаємо, раніше вагонобудівні та логістичні компанії неоднократно заявляли про те, що непродовження ембарго на ввезення вживаних вагонів з Росії поставить галузь на межу виживання.

Компанії вимагали від уряду та УЗ надати чіткий план списання старих вагонів і закупівлі нового рухомого складу, щоб забезпечити безпеку руху та вантажоперевезень.

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