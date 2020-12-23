Кабмін не продовжує ембарго на російський імпорт, постраждають багато галузей, - екс-міністр

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Попри те, що ще 25 листопада 2020 року на своєму засіданні Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити ембарго до 31 грудня 2021 року, прем'єр документ досі не підписав, він не опублікований, а отже не набрав чинності.

Про це повідомив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, за 8 днів до Нового року, постанова про внесення змін і продовження дії ембарго до 31 грудня 2021 не підписане прем'єр-міністром України, не опубліковано, а значить не набрало чинності. Таким чином, формально, з 1 січня 2021 Україна свідомо відкриває свій ринок для товарів, що походять з Російської федерації", - написав екс-міністр.

За його словами, вже сьогодні на кордоні України зосереджено 1500 вантажних залізничних вагонів, зареєстрованих раніше резидентами РФ.

"Вони готуються до в'їзду на територію України з 00 годин 1 січня 2021. І це тільки та кількість, яку вдалося відстежити і про яку можна говорити відкрито і з підтвердженням", - зазначив Омелян.

Також він зазначає, що фактично кількість російського металобрухту, який буде ввезено на митну територію України з 1 січня 2021 - буде набагато більше.

"І це тільки один випадок на прикладі лише однієї галузі, до чого призводить бездіяльність і спроби створити "вікно можливостей" шляхом небажання продовження ембарго на ввезення російських товарів на територію України", - додав він.

За словами екс-міністра, вагони - це лише верхівка айсберга. Скасування ембарго буде стосуватися всіх без винятку галузей економіки України - від хімічної промисловості до фармацевтики.

"Крім морального чинника, стану "ні війни, ні миру" - негативні наслідки скасування ембарго в кількісному виразі у вигляді збитків для українського бізнесу, інвесторів, виробників важко навіть спрогнозувати", - підкреслив він.

На думку Омеляна, продовження ембарго є питанням національної безпеки, захисту інтересів України, власних громадян, власних виробників, інвесторів.

"Спроби на рівні Кабінету міністрів відкрити ринок для російських товарів в існуючих умовах - свідома робота на Російську федерацію. Закликаю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра інфраструктури Владислава Криклія забезпечити термінове підписання та оприлюднення рішення про внесення змін в постанову №1147 від 30 грудня 2015 року і продовження у чинній редакції дії ембарго на ввезення товарів з Російської федерації", - написав він.

Він переконаний, ситуація зі спробою відкриття українського ринку для російських товарів повинна бути терміново взята на особливий контроль Радою національної безпеки і оборони та комітетом Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Дії конкретних посадових осіб, причетних до спроб непродовження ембарго, повинні бути ретельно перевірені органами Національного антикорупційного бюро України", - підсумував екс-міністр.

Нагадаємо, раніше вагонобудівні та логістичні компанії неоднократно заявляли про те, що непродовження ембарго на ввезення вживаних вагонів з Росії поставить галузь на межу виживання.

Компанії вимагали від уряду та УЗ надати чіткий план списання старих вагонів і закупівлі нового рухомого складу, щоб забезпечити безпеку руху та вантажоперевезень.