Кабмин призвали заняться безопасностью движения на УЗ из-за аварии поезда "Интерсити"
В схождении поезда Интерсити+ с рельсов вблизи Запорожья виновата вся ветвь власти, включительно с руководством "Укрзализныци", ведь не обеспечили безопасность движения.
Об этом заявил экс-руководитель "Укрзализныци" Александр Завгородний.
"В уставе железной дороги четко прописано, что главная задача железной дороги - обеспечение безопасности движения и перевозок. То, что как раз не происходит. В этом виновата вся ветка, начиная с монтера пути, заканчивая председателем правления или исполняющим обязанности", - отметил Завгородний.
Он отметил, что проблемы на дороге возникли давно и железнодорожная инфраструктура находится сейчас в критическом состоянии, поэтому подобные аварии вполне предсказуемы.
"Первая причина - это потеря контроля за безопасностью движения при организации движения поездов. И это очень обидно, потому что такие случаи, к сожалению, были и раньше. Мы знаем, я непосредственно принимал участие в расследовании 2 таких случаев в 2005 году, в 2014 году. И здесь на самом деле всем повезло, потому что нет человеческих жертв, очень минимальные потери инфраструктуры и подвижного состава", - сказал Завгородний.
По его мнению, к решению проблем железной дороги должно подключиться государство на уровне правительства или СНБО, ведь ситуация только ухудшается и количество аварий будет расти, если немедленно не принять меры. Ее усугубляет тот факт, что теперь отвечать за безопасностью в УЗ поставили человека без соответствующего опыта.
"Должен быть назначен немедленный аудит на уровне Министерства инфраструктуры Украины относительно колии, инфраструктуры и подвижного состава (...) Сейчас, для понимания, назначен ревизором по безопасности движения бывший руководитель службы ГСБТ, который не является профильным в безопасности железнодорожного транспорта. Без немедленного вмешательства государства, мы будем иметь очень серьезные проблемы с этим вопросом", - подытожил Завгородний.
Напомним, под Запорожьем 29 марта сошел с рельсов поезд "Интерсити". Через два дня завершили ремонтные работы, контактную сеть и пути полностью восстановлено.
Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров, к счастью никто не пострадал. УЗ расследует причины аварии.
Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние дороги критическое, а эксплуатация отдельных участков уже является опасной.
По его мнению, без реформирования УЗ количество аварий на железной дороге будет расти.
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что "Укрзализныця" должна вкладывать средства в модернизацию, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.