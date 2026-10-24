Кабмін призначив Юлію Свириденко представницею України в інвестфонді зі США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну №1116 від 23 жовтня.

Уряд відкликав попереднього уповноваженого - колишнього заступника міністра економіки та довкілля України Єгора Перелигіна - і делегував до фонду Свириденко.

Нині колишня прем'єр-міністерка обіймає посаду проректорки з розвитку бізнес-освіти у Київській школі економіки.

Що відомо про інвестиційний фонд України та США

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови створили в межах угоди між Україною та США про співпрацю у сфері природних ресурсів. Його завдання - залучати інвестиції в українські проєкти та сприяти відновленню економіки.

У вересні 2025 року сторони перейшли до практичного запуску фонду, а вже в жовтні повідомили про формування першого переліку потенційних проєктів у сферах критичних мінералів, енергетики та інфраструктури.