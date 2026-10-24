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Кабмин назначил Юлию Свириденко представительницей Украины в инвестфонде из США

14:00 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Кабмин назначил Юлию Свириденко представительницей Украины в инвестфонде из США Фото: бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
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Кабмин сменил представителя Украины в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления. Новым уполномоченным лицом стала бывшая премьер-министр Юлия Свириденко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина №1116 от 23 октября.

Правительство отозвало предыдущего уполномоченного - бывшего заместителя министра экономики и окружающей среды Украины Егора Перелыгина - и делегировало в фонд Свириденко.

В настоящее время бывшая премьер-министр занимает должность проректора по развитию бизнес-образования в Киевской школе экономики.

Что известно об инвестиционном фонде Украины и США

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления создали в рамках соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере природных ресурсов. Его задача – привлекать инвестиции в украинские проекты и способствовать восстановлению экономики.

В сентябре 2025 г. стороны перешли к практическому запуску фонда, а уже в октябре сообщили о формировании первого перечня потенциальных проектов в сферах критических минералов, энергетики и инфраструктуры.

А 2 октября фонд одобрил самый большой пакет инвестиций, в который вошли проекты в энергетике, сфере критических минералов и технологий двойного назначения.

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