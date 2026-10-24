Кабмин назначил Юлию Свириденко представительницей Украины в инвестфонде из США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина №1116 от 23 октября.

Правительство отозвало предыдущего уполномоченного - бывшего заместителя министра экономики и окружающей среды Украины Егора Перелыгина - и делегировало в фонд Свириденко.

В настоящее время бывшая премьер-министр занимает должность проректора по развитию бизнес-образования в Киевской школе экономики.

Что известно об инвестиционном фонде Украины и США

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления создали в рамках соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере природных ресурсов. Его задача – привлекать инвестиции в украинские проекты и способствовать восстановлению экономики.

В сентябре 2025 г. стороны перешли к практическому запуску фонда, а уже в октябре сообщили о формировании первого перечня потенциальных проектов в сферах критических минералов, энергетики и инфраструктуры.