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Кабмін призначив в.о. голови правління "Енергоатома"

Фото: Петро Котін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет Міністрів призначив Петра Котіна виконуючим обов‘язки голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначили в "Енергоатомі", Кабмін також призначив виконуючими обов’язки членів правління Компанії призначено Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця.

"Постановою передбачено, що товариство є правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов’язків ДП НАЕК "Енергоатом". Його відокремлені підрозділи продовжують функціонувати як відокремлені підрозділи товариства (філії, представництва)", - сказано у повідомленні.

Зазначеним рішенням уряду затверджені:

  • статут АТ "НАЕК "Енергоатом";
  • положення про наглядову раду АТ "НАЕК "Енергоатом";
  • положення про принципи формування наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, 29 грудня, Кабмін ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на акціонерне товариство. План перетворення державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на акціонерне товариство був затверджений ще у червні 2023 року.

Що відомо про Котіна

У серпі 2019 року наказом президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Котіна було призначено на посаду генерального директора ВП "Запорізька АЕС". А у квітні 2020 року згідно з розпорядженням Кабміну Котін приступив до виконання обов`язків президента ДП "НАЕК "Енергоатом".

31 травня 2022 року, Кабінет Міністрів України призначив Петра Котіна президентом ДП "НАЕК "Енергоатом".

 

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Энергоатом