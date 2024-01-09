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Кабмин назначил и.о. главы правления "Энергоатома"

Фото: Петр Котин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров назначил Петра Котина исполняющим обязанности председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в "Энергоатоме", Кабмин также назначил исполняющими обязанности членов правления Компании назначены Хартмут Якоб, Юрий Шейко и Александр Остаповец.

"Постановлением предусмотрено, что общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей ГП НАЭК "Энергоатом". Его обособленные подразделения продолжают функционировать как обособленные подразделения общества (филиалы, представительства)", - сказано в сообщении.

Указанным решением правительства утверждены:

  • устав АО "НАЭК "Энергоатом";
  • положение о наблюдательном совете АО "НАЭК "Энергоатом";
  • положение о принципах формирования наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом".

Напомним, 29 декабря, Кабмин принял решение о преобразовании госпредприятия НАЭК "Энергоатом" в акционерное общество. План преобразования государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в акционерное общество был утвержден еще в июне 2023 года.

Что известно о Котине
В августе 2019 года приказом президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Котин был назначен на должность генерального директора ОП "Запорожская АЭС". А в апреле 2020 года согласно распоряжению Кабмина Котин приступил к исполнению обязанностей президента ГП "НАЭК "Энергоатом".

31 мая 2022 года, Кабинет Министров Украины назначил Петра Котина президентом ГП "НАЭК "Энергоатом".

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Энергоатом