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Кабмін призначив тимчасового главу ДСНС

Фото: Даник Андрій Миколайович (facebook com DSNSCHERKASY)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 8 вересня, тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Даник Андрій з 28 січня 2020 року був призначений на посаду начальника управління ДСНС України у Черкаській області. До того він був начальником головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Він народився 26 жовтня 1978 року в місті Кропивницький. У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 25 серпня уряд звільнив Сергія Крука з посади голови ДСНС. Це пов'язано з перевірками у ДСНС, які проходили у рамках справи про авіакатастрофу в Броварах. У січні 2023 року у житловому кварталі Броварів впав гелікоптер ДСНС, на борту якого було керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Внаслідок аварії загинуло 14 людей - міністр внутрішніх справ  Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, всі члени екіпажу гелікоптера та жителі Броварів, серед яких дитина.

У серпні ДБР оголосило підозри п'ятьом посадовцям ДСНС у справі про авіакатастрофу. Слідство вважає, що службова недбалість призвела до падіння гелікоптера.

Всі деталі справи, а також те, що відомо про перебіг розслідування - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ДСНС