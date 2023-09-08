Кабмин назначил временного главу ГСЧС

Даник Андрей с 28 января 2020 был назначен на должность начальника управления ГСЧС Украины в Черкасской области. До этого он был начальником главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Он родился 26 октября 1978 в городе Кропивницкий. В 2002 году окончил Черкасский институт пожарной безопасности им. Героев Чернобыля МВД Украины.

Что этому предшествовало

Напомним, 25 августа правительство уволило Сергея Крука с должности главы ГСЧС. Это связано с проверками в ГСЧС, которые проходили в рамках дела об авиакатастрофе в Броварах. В январе 2023 года в жилом квартале Броваров упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел.

В результате аварии погибли 14 человек - министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, все члены экипажа вертолета и жители Броваров, среди которых ребенок.

В августе ДБР объявило подозрения пяти должностным лицам ГСЧС по делу об авиакатастрофе. Следствие считает, что служебная халатность привела к падению вертолета.

Все детали дела, а также то, что известно о ходе расследования - читайте в материале РБК-Украина.

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