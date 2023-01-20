Кабмін призначив тимчасового держсекретаря МВС

Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Інну Ящук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Досі вона біймала посаду директора департаменту освіти, науки та спорту МВС України.

Інна Ящук замінить на цій посаді загиблого у Броварській авіатрощі держсекретаря Юрія Лубковича.

Днями РБК-Україна повідомляло, що Міністерство внутрішніх справ України спільно з правоохоронними органами спробують якнайшвидше встановити причини авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС.

Раніше було опубліковано імена екіпажу та пасажирів, які загинули в авіакатастрофі.

РБК-Україна зібрала всю інформацію про авіакатастрофу, яка вже відома.

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