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Кабмін призначив тимчасового держсекретаря МВС

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 17:16
Кабмін призначив тимчасового держсекретаря МВС Фото: т.в.о. держсекретаря МВС України Інна Ящук (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Інну Ящук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Інна Ящук замінить на цій посаді загиблого у Броварській авіатрощі держсекретаря Юрія Лубковича.

Досі вона біймала посаду директора департаменту освіти, науки та спорту МВС України.

Днями РБК-Україна повідомляло, що Міністерство внутрішніх справ України спільно з правоохоронними органами спробують якнайшвидше встановити причини авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС.

Раніше було опубліковано імена екіпажу та пасажирів, які загинули в авіакатастрофі.

РБК-Україна зібрала всю інформацію про авіакатастрофу, яка вже відома.

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Міністерство внутрішніх справ України
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