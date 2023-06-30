Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА. Що про неї відомо

Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 30 червня, призначив керівником Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олену Думу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у Кабміні.

Починаючи з 2006 року Дума працювала на різних керівних посадах в органах державної влади. Вона змінила 12 посад на держслужбі, останнє місце роботи - Чернігівська ОДА, де вона працювала заступницею очільника адміністрації.

Серед них Кабінет міністрів, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів та Міністерство аграрної політики та продовольства. Також вона працювала у Міністерстві юстиції, Фонді соціального страхування.

Варто зауважити, що міжнародна організація Transparency International Ukraine зверталась до Кабміну з проханням не підтримувати кандидатуру Думи, бо вона не має відповідного досвіду.

З серпня 2021 року обов'язки голови АРМА виконував Дмитро Жоравович. Його попередник, Віталій Сигидин, отримав підозру у привласненні 400 тисяч доларів.

Кандидатуру Олени Думи було підтримано Конкурсною комісією 28 червня.

АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який було створено у 2016 році. АРМА забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що головою компанії "Українська оборонна промисловість" (правонаступник ДК "Укроборонпром") став Герман Сметанін. Його призначення затвердив Кабінет міністрів України.

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