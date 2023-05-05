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Кабмін призначив нового керівника "Адміністрації морських портів"

Фото: Юрій Литвин (facebook com ismreport)
Автор: Наталія Кава

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков за погодженням уряду призначив керівників Адміністрації морських портів України (АМПУ) та ДП "Укрводшлях".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінвідновлення.

Тепер керівником ДП "Адміністрація морських портів України" призначено Юрія Литвина. Він раніше очолював ДП "Укрводшлях". З червня 2022 року в.о. керівника ДП "Адміністрація морських портів України" був Олексій Востріков.

Водночас на посаді голови ДП "Укрводшлях" Литвина замінить Юрій Пушенко. До цього він був заступником директора з економічних питань.

"Він продовжить роботу з укрупнення функцій підприємства, відновлення флоту, реорганізації Річкової інформаційної служби та впровадження європейських стандартів на внутрішньому водному транспорті. Окремим його фокусом стане залучення інвестицій у розвиток річкового транспорту та взаємодія з партнерами", - додали у Мінвідновлення.

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів виділив близько 10,2 млрд гривень областям та громадам на здійснення своїх повноважень, фінансування зарплат і оплату комунальних послуг.

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АМПУ