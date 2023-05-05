Кабмін призначив нового керівника "Адміністрації морських портів"

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков за погодженням уряду призначив керівників Адміністрації морських портів України (АМПУ) та ДП "Укрводшлях".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінвідновлення.
Тепер керівником ДП "Адміністрація морських портів України" призначено Юрія Литвина. Він раніше очолював ДП "Укрводшлях". З червня 2022 року в.о. керівника ДП "Адміністрація морських портів України" був Олексій Востріков.
Водночас на посаді голови ДП "Укрводшлях" Литвина замінить Юрій Пушенко. До цього він був заступником директора з економічних питань.
"Він продовжить роботу з укрупнення функцій підприємства, відновлення флоту, реорганізації Річкової інформаційної служби та впровадження європейських стандартів на внутрішньому водному транспорті. Окремим його фокусом стане залучення інвестицій у розвиток річкового транспорту та взаємодія з партнерами", - додали у Мінвідновлення.
Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів виділив близько 10,2 млрд гривень областям та громадам на здійснення своїх повноважень, фінансування зарплат і оплату комунальних послуг.
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