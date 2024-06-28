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Кабмін призначив нового голову ДСНС: що про нього відомо

Фото: Даник Андрій (t.me_s_dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

Щодо ДСНС, відповідно до рішення Кабміну: 

  • Даник Андрій Миколайович очолить Державну службу України з надзвичайних ситуацій; 
  • Миронюк Віталій Григорович обійме посаду першого заступника голови ДСНС; 

Зокрема: 

  • Горбатюк Аллу Володимирівну звільнено з посади заступника голови Державної служби України з питань праці;
  • погоджено призначення Дудки Юрія Степановича головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.

Що відомо про Андрія Даника 

Згідно з даними ДСНС, Даник народився 1978 року в Кіровограді Кіровоградської області.

У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Міністерства внутрішніх справ (МВС) України за спеціальністю пожежна безпека.

Службова діяльність: 

  • з липня 1998 року обіймав посаду начальника караулу 79-ї самостійної державної пожежної частини міста Старобешеве управління державної пожежної охорони УМВС України в Донецькій області;
  • з 1999 по 2003 роки обіймав різні посади у 79-й самостійній державній пожежній частині міста Старобешеве; 
  • з травня 2013 року перебував у розпорядженні голови Головного управління ДСНС у Донецькій області; 
  • з серпня 2015 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління ДСНС України у Донецькій області;
  • з січня 2020 року до вересня 2023 очолив Головне управління ДСНС у Черкаській області; 
  • у вересні 2023 року був призначений на посаду заступника голови ДСНС; 
  • з 27 лютого 2024 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови ДСНС України.  

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ДСНС