Кабмін призначив нового голову ДСНС: що про нього відомо
Фото: Даник Андрій (t.me_s_dsns_telegram)
Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.
Щодо ДСНС, відповідно до рішення Кабміну:
- Даник Андрій Миколайович очолить Державну службу України з надзвичайних ситуацій;
- Миронюк Віталій Григорович обійме посаду першого заступника голови ДСНС;
Зокрема:
- Горбатюк Аллу Володимирівну звільнено з посади заступника голови Державної служби України з питань праці;
- погоджено призначення Дудки Юрія Степановича головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.
Що відомо про Андрія Даника
Згідно з даними ДСНС, Даник народився 1978 року в Кіровограді Кіровоградської області.
У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Міністерства внутрішніх справ (МВС) України за спеціальністю пожежна безпека.
Службова діяльність:
- з липня 1998 року обіймав посаду начальника караулу 79-ї самостійної державної пожежної частини міста Старобешеве управління державної пожежної охорони УМВС України в Донецькій області;
- з 1999 по 2003 роки обіймав різні посади у 79-й самостійній державній пожежній частині міста Старобешеве;
- з травня 2013 року перебував у розпорядженні голови Головного управління ДСНС у Донецькій області;
- з серпня 2015 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління ДСНС України у Донецькій області;
- з січня 2020 року до вересня 2023 очолив Головне управління ДСНС у Черкаській області;
- у вересні 2023 року був призначений на посаду заступника голови ДСНС;
- з 27 лютого 2024 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови ДСНС України.