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Кабмин приостановил вступление Украины в международные организации

Новости » Экономика     20.05.2020 - 14:52
Кабмин приостановил вступление Украины в международные организации
Фото: Кабинет министров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ради экономии денег предложения о вступлении не рассматриваются

Кабинет министров Украины запретил инициирование предложений о вступлении в международные организации, условия членства в которых предусматривают уплату взносов. Изменения в постановление от 11 октября 2016 года 710 "Об эффективном использовании государственных средств" приняты 20 мая.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Постановлением предусматривается "прекращение инициирование предложений о вступлении в международные организации, условия членства в которых предусматривают уплату взносов или осуществление любых других выплат за счет средств государственного бюджета сверх объема утвержденных на эти цели бюджетных назначений".

Постановлением также обновлены перечень первоочередных платежей, осуществляемых Государственной казначейского службой.

В перечень включены платежи:

  • на финансовое обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам и дефицита средств Пенсионного фонда;
  • на социальное обеспечение;
  • на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • на национальную безопасность и оборону, в том числе связанными с проведением операции Объединенных сил и т. п.

Однако из перечня первоочередных платежей исключены платежи на текущие трансферты населению; оплату расходов, связанных с реализацией проектов целевых экологических (зеленых) инвестиций и выполнением обязательств сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата и тому подобное.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной казначейской службы Украины, доходы государственного бюджета Украины за апрель 2020 года составили 103,9 млрд грн, что на 11,6% или на 13,6 млрд грн меньше плана (117,6 млрд грн). Почти половину из этой суммы выплатил НБУ за счет своей прибыли за 2019 год.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКомпаниябюджет
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