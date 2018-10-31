Кабмин принял Военно-медицинскую доктрину Украины

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Предполагается, что доктрина улучшит систему здравоохранения военнослужащих

Кабинет министров на заседании 31 октября утвердил Военно-медицинскую доктрину Украины. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В правительстве отмечают, что военно-медицинская доктрина содержит современные взгляды, научно обоснованные принципы и единые организационные требования к медицинскому обеспечению ВСУ и других формирований. Доктрина определяет пути формирования и внедрения единых подходов к сохранению здоровья военнослужащих, оказания медпомощи, лечения и реабилитации, а также объединение на основе единого медицинского пространства возможностей и усилий военно-медицинских служб.

Предполагается, что выполнение доктрины приведет к улучшению системы здравоохранения военнослужащих.

Фото: военно-медицинская доктрина

Напомним, ранее в октябре президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей. Речь идет об усилении военного присутствия в акватории морей.

Отметим, Украина до конца года планирует создать военно-морскую базу на Азовском море.