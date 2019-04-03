Кабмин принял еще одно решение для запуска верификации соцвыплат

Кабинет министров Украины одобрил порядок обработки персональных данных для запуска верификации субсидий, пенсий и других социальных выплат. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, в прошлом году Минфин принял решение о верификации выплат на основании собранных данных о доходе получателя, его имуществе и т. д. Однако тогда верификация не заработала из-за решения Конституционного суда, который решил, что при том механизме не были защищены персональные данные. Теперь Кабмин одобрил подготовленный Минфином порядок допуска контролеров к обработке персональных данных и контроля таких операций.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в январе Минифин заявлял, что платформа для внедрения верификации государственных выплат готова на 95%.

Тогда же Кабинет министров внес в Раду закон о верификации соцвыплат. В прошлом году Минфин подал 7,5 млн рекомендаций по проверке 6 млн получателей социальной помощи. Благодаря верификации в 2017-2018 годах удалось предотвратить растрату не менее 14 млрд гривен.