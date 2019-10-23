Кабмин прекращает публикацию законов в "Урядовом курьере"

Украинское правительство инициирует отмену обязательной публикации законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что Кабмин инициирует отмену обязательной публикации законов и подзаконных нормативных актов в газете "Урядовый курьер".

"Документы Кабинета министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Законопроект будет вскоре передан в Верховную раду", - говорится в сообщении.

В правительстве эту инициативу объяснили тем, что на печать и распространение газеты нецелесообразно тратятся значительные ресурсы, в то время как законы дублируются на сайтах органов исполнительной власти.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин обязал "Нафтогаз Украины" не учитывать долги оккупированного Донбасса при поставках газа. В правительстве рассчитывают, что это решение должно позволить беспрепятственно обеспечивать газом производителей тепла на подконтрольной части Донбасса.