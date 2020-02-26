Кабмин предусмотрел компенсации органам ОТО, принимающим документы для субсидий

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство на своем заседании в среду одобрило соответствующий проект постановления

Кабинет министров предусмотрел компенсации исполнительным органам объединенных территориальных общин, которые предоставляют услуги по приему документов для назначения социальных пособий, льгот, субсидий, компенсаций, денежного обеспечения, услуг отдельным категориям населения и тому подобное. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Так, 26 февраля 2020 года Кабмин принял постановление "Об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для компенсации части расходов на осуществление мероприятий по выполнению государственных программ социальной защиты населения".

"В законе о государственном бюджете Украины на 2020 год впервые определено бюджетную программу для компенсации части расходов на осуществление мероприятий по реализации государственных программ социальной защиты населения, на которую мы предусмотрели 150 млн грн. Минсоцполитики является их главным распорядителем. Правительством сегодня утвержден механизм использования этих бюджетных средств", - рассказала глава министерства Юлия Соколовская.

Указано, что право на получение денежной компенсации имеют исполнительные органы объединенных территориальных общин, которые предоставляют услуги по приему документов для назначения социальных пособий, льгот, субсидий, компенсаций, денежного обеспечения, услуг отдельным категориям населения и т.д., и осуществляют их передачу структурным подразделениям с вопросам социальной защиты населения в электронной форме с помощью программного комплекса "Интегрированная информационная система "Социальная община".

Напомним, ранее в Минсоцполитики заявили, что механизм субсидий предусматривает компенсацию расходов гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и рассчитан на то, чтобы применять гибкий индивидуальный подход для расчета субсидий.

Как писало РБК-Украина ранее, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2019 года получали 3283,6 тыс. домохозяйств.